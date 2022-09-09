Бен Стиллер и Шон Пенн попали под российские санкции, они больше никогда не смогут приехать в страну
Российские власти опубликовали список из 23 граждан США, которым навсегда запрещен въезд в страну. В их число попали Бен Стиллер и Шон Пенн.
Согласно заявлению МИДа России, такие меры приняты в ответ на постоянно расширяющиеся персональные санкции администрации Байдена в отношении граждан РФ.
Ранее Стиллер и Пенн выступили в поддержку Украины в конфликте с Россией. Бен Стиллер является послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Он побывал на Украине, встретился с президентом Владимиром Зеленским и с украинцами, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Стиллер сказал, что война и насилие опустошают людей во всем мир. По его словам, стремление к безопасности — это право, и оно должно соблюдаться для каждого человека.
Пенн снимал на Украине документальный фильм о действиях российских войск. Во время пребывания в стране он посещал брифинги для прессы и встречался с представителями правительства Украины.
Вместе со Стиллером и Пенном в список попали сенаторы Кирстен Синема, Ричард Скотт, Патрик Туми-младший и Марк Келли.
В него вошли заместители министра торговли Мэтью С. Алексрод, Дон Грейвс, Тея Кэндлер и Джереми Пелтер, а также министр торговли Джина Раймондо.
Опубликовано: Светлана Репина
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