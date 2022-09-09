Женщина-гроссмейстер из Грузии доказала, что Netflix опорочили ее в «Королевском гамбите»
Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили, которая утверждала, что ее опорочили в эпизоде «Королевского гамбита».
Она утверждала, что ее достижения были обесценены, когда шахматный диктор в сериале Netflix ошибочно заявил, что она никогда не играла с мужчинами».
На самом деле к 1968 году, когда происходило действие сериала, Гаприндашвили встретилась с 59 соперниками-мужчинами.
Netflix пытался отклонить иск, утверждая, что у создателей шоу была широкая лицензия в соответствии с Первой поправкой.
Но в январе федеральный судья отклонил этот аргумент, заявив, что вымышленные произведения не застрахованы от судебных исков, если они клевещут на реальных людей.
В результате компания согласилась урегулировать иск, но условия этого урегулирования не разглашаются.
В «Королевском гамбите» рассказывается о Бет Хармон, вымышленной американке, которая становится международной чемпионкой по шахматам. В финальном эпизоде Хармон побеждает соперника-мужчину на турнире в Москве.
Суд постановил, что тот факт, что сериал был вымышленным произведением, не освобождает Netflix от ответственности за клевету.
Опубликовано: Светлана Репина
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