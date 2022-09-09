Зеленский снова будет призывать США к наращиванию поставок оружия

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал посещение форума производителей американского оружия «Сила будущего.»

Сегодня пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США подтвердил участие украинского президента Зеленского на форуме производителей оружия в Америке. Конференция состоится в следующую среду в американском городе Остине, штат Техас.

По сообщениям агентства Рейтер, на форуме также будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников. Предполагается ,что они вместе с Зеленским будут призывать американских производителей вооружения к наращиванию военных поставок.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 





 

 


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