Зеленский снова будет призывать США к наращиванию поставок оружия
Президент Украины Владимир Зеленский запланировал посещение форума производителей американского оружия «Сила будущего.»
Сегодня пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США подтвердил участие украинского президента Зеленского на форуме производителей оружия в Америке. Конференция состоится в следующую среду в американском городе Остине, штат Техас.
По сообщениям агентства Рейтер, на форуме также будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников. Предполагается ,что они вместе с Зеленским будут призывать американских производителей вооружения к наращиванию военных поставок.
Опубликовано: Елена Калиновская
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