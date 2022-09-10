Твиттер удалил твит адъюнкт-профессора Университета Карнеги-Меллона Уджу Ани, который гласил: «Я слышала, что главный монарх воровской насилующей империи, совершающей геноцид, наконец умирает. Пусть ее боль будет мучительной».

Публицист Университета Карнеги-Меллона сказал TheWrap, что в заведении не оправдывают оскорбительные и нежелательные сообщения, опубликованные Уджу Ани в ее личном аккаунте в социальных сетях.

Ани написала, что не испытывает ничего, кроме презрения к монарху, который руководил правительством, которое спонсировало геноцид, в результате которого была вырезана и перемещена половина ее семьи.

Большинство пользователей выразили возмущение этим твитом. Но были и те, кто поддержал Ани.

Один человек написал, что это напоминание о том, что королева Елизавета не пережиток колониальных времен. Она была активным участником колониализма.

Он считает, что королева активно пыталась остановить движение за независимость и пыталась удержать новые независимые колонии от выхода из состава Содружества.

Он также напомнил, что людей пытали топорами во время борьбы Кении за независимость от британского колониального господства.

Кения провозгласила независимость от Великобритании в 1963 году. В феврале бывшая британская колония Барбадос, добившаяся независимости в 1966 году, избрала своего первого президента.