Беременная женщина показала в TikTok, как «сдувает» свой живот

В видео, которое стало вирусным на TikTok, женщина по имени Анджела показала, как «сдувает» свой живот.

Она нажала на свой пупок, раздался шипящий звук, а затем ее живот начал медленно распрямляться. На тот момент она была на 40 неделе беременности.

20-летняя Анджела рассказала, что пришла к этой идее после того, как увидела, как другие пробуют этот трюк в социальных сетях.

Эта тенденция, по-видимому, началась в 2020 году, когда женщина по имени Меган Колл поделилась клипом под названием «The Ultimate Baby Bump Challenge», в котором ее муж вытащил фальшивую пробку из ее живота.

По ее словам, все дело в сильных мышцах, а само действие безопасно. Ее сын родился здоровым.

Доктор Кристин Гревз, акушер-гинеколог в больнице Orlando Health Winnie Palmer для женщин и младенцев, советует своим пациентам избегать тренда TikTok.

В медицинской литературе об этом ничего нет, нет никаких исследований, говорящих о том, что это безопасно. Но врач не видит пользы в растяжении живота.

В 2017 году начали появляться видеоролики о беременных женщинах, практикующих метод Блума. Упражнение, созданное Брук Кейтс, включает в себя расширение и сокращение мышц живота посредством диафрагмального дыхания.