Мужчина заработал 280 000 долларов, сдавая себя в аренду, чтобы ничего не делать
Сёдзи Моримото, живущий в Токио, сдает себя в аренду, чтобы сопровождать людей, куда бы они ни пожелали.
38-летний мужчина написал в Твиттере, что не может делать ничего, кроме как есть, пить и отвечать на простые вопросы.
Согласно его аккаунту в Твиттере, у которого почти четверть миллиона подписчиков, Моримото всегда принимает заказы.
Он берет около 70 долларов за бронирование плюс транспортные расходы и оплату питания. За последние четыре года он выполнил около 4000 заданий, что составляет примерно 280 000 долларов по его ставке.
Раньше Моримото работал в издательской компании, где его часто упрекали в том, что он ничего не делает.
Он сказал, что примерно каждый четвертый из его клиентов был постоянным клиентом, в том числе тот, кто нанимал его 270 раз.
В настоящее время у Моримото один или два клиента в день, но до пандемии у него было три или четыре бронирования в день.
Некоторые клиенты просто хотят, чтобы Моримото подружился с ними. Но у него также были просьбы поиграть на качелях с клиентом.
Однажды совершенно незнакомый человек попросил его помахать с платформы, когда поезд незнакомца отправился.
Опубликовано: Светлана Репина
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