Аналитики считают, что Россия может использовать свою нефть для закупки оружия в Северной Корее

По мнению аналитиков, Россия потенциально может финансировать закупку оружия у Северной Кореи за нефть, поскольку западные санкции ограничивают способность Кремля пополнять запасы боеприпасов.

Рассекреченные разведданные, о которых впервые сообщила New York Times, показали, что Россия рассчитывает купить миллионы артиллерийских снарядов и ракет у секретного коммунистического режима.

Россия назвала отчет «фейком», но Пентагон подтвердил его, отметив, что Москва и Пхеньян сближают позиции в обсуждении, но отказался сообщить, уплачены ли уже деньги.

Но российский рубль, возможно, не является формой платежа, а санкции в значительной степени не позволяют Москве использовать другие широко используемые валюты, такие как доллар или евро.

По мнению исследователя оборонной корпорации Rand Corporation Брюса Беннета, Россия могла б заплатить Северной Корее нефтью.

Он отметил, что Россия традиционно поставляла Северной Корее изрядное количество нефти, по-видимому, сомнительным образом.

Специалист также сказал, что российскую нефть можно перерабатывать на заводе на восточном побережье Северной Кореи.

Эксперт по Северной Корее Рамон Пачеко Пардо, профессор международных отношений в Королевском колледже Лондона, сообщил Washington Post, что слухи о том, что Северная Корея продает оружие России, циркулируют уже некоторое время, и предполагается, что российские нефть и газ могут быть формой оплаты.