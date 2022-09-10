Генсек НАТО предупреждает о тяжелой зиме для Украины и ее союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в четверг, что Украина и ее сторонники столкнутся с суровой зимой в ближайшие месяцы.

Он призвал общественность западных стран сохранять веру в их усилия, заявив, что приближается критическая точка в противостоянии России и Украины.

Во время встречи сторонников Украины под руководством США в Рамштайне на юго-западе Германии Столтенберг сказал, что к этой зиме необходимо подготовиться.

Он подчеркнул, что сложнее всего задача, стоящая перед украинскими вооруженными силами, которые уже более шести месяцев находятся в конфликте.

Раньше Украина искала оружие и боеприпасы, теперь ей нужна зимняя экипировка. Во время встречи в четверг министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна поставит электроэнергетическое оборудование, палатки и другие материалы.

Столтенберг отметил, что украинским военным срочно нужно больше зимней униформы, генераторы, которые производят электричество, тепло, а также, конечно, палатки и другие вещи, которые могут помочь им пережить зиму.

Столтенберг также сказал, что НАТО работает с оборонной промышленностью, чтобы изучить способы увеличения производства вооружений, чтобы лучше удовлетворять потребности Украины и пополнять арсеналы союзников, которые поставляют все виды вооружений и оборонных систем.

Он уточнил, что во время кризиса COVID промышленность смогла нарастить производство вакцин, и теперь нужен в какой-то степени такой же подход: быстро увеличить производство оружия и боеприпасов.