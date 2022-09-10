Китай осудил планы Германии по сдерживанию бизнеса

Министерство экономики Германии рассматривает ряд мер, направленных на то, чтобы сделать бизнес с Китаем менее привлекательным.

Он направлен на снижение зависимости крупнейшей экономики Европы от растущей азиатской сверхдержавы.

Эти меры могут включать сокращение или даже отмену инвестиционных и экспортных гарантий для Китая, а также прекращение продвижения там торговых ярмарок и обучения менеджеров.

Пекин осудил эти планы Германии и назвал их абсурдными. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин сказал, что, если он окажется верным, меры будут бессмысленными, поскольку они нанесут ущерб собственным экономическим интересам Германии.

Дипломат выразил надежду на то, что Германия будет проводить рациональную и практическую политику в отношении Китая и поддерживать большую двустороннюю открытость, чтобы придать позитивную энергию взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами.

По его словам, Германии стоит помочь построить открытую мировую экономику, вместо того, чтобы стрелять себе в ногу.

Берлин, возможно, рассматривает возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию о том, что он считает несправедливой торговой практикой Китая вместе с богатыми странами Большой семерки.

Немецкие бизнес-организации выразили обеспокоенность тем, что такие меры ударят по компаниям, которые уже борются с растущими ценами на энергоносители, нехваткой рабочей силы и проблемами с цепочками поставок.