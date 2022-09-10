Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей

В середине августа на остров обрушился сильный шторм, в результате которого погибли пять человек.

В общей сложности 90 севших на мель, затонувших или поврежденных кораблей были обнаружены на западном побережье Корсики в результате сильного шторма, обрушившегося на остров 18 августа, в результате которого погибли пять человек, говорится в отчете морской префектуры острова в пятницу, 9 сентября.

Региональный оперативный центр наблюдения и спасения в Средиземном море (CrossMed) координировал 110 операций в отношении «выведенных из строя судов в море, поврежденных или севших на мель», говорится в совместном пресс-релизе морской префектуры Средиземноморья, префектур Corse-du-Sud и Haute-Corse. В них участвовало 500 человек.

28 кораблей по-прежнему остаются не доступными для эвакуации на берег, говорится в заявлении.

По сообщению морской префектуры, также удалось опознать обломки профессионального рыболовного судна Georges II , затонувшего в бухте Хиролата (Корс-дю-Суд).