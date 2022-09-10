Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции на острове Папуа в Индонезийской части
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в индонезийской провинции Папуа утром в субботу (10 сентября), за ним последовало еще одно магнитудой 5,8, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Оба землетрясения были зарегистрированы на глубине 15 километров, примерно в 272 километрах от города Абепура, сообщает Геологическая служба США.
Третье землетрясение магнитудой 5,9 также произошло в том же районе на глубине 32 км.
Индонезия расположена на тихоокеанском «огненном кольце» и регулярно страдает от частых землетрясений.
В январе 2021 года на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого более 100 человек погибли и тысячи остались без крова.
Опубликовано: Тарас Медведев
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