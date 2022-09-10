В Марокко прошла  демонстрация против нормализации отношений с Израилем

Сотни пропалестинских демонстрантов протестовали у марокканского парламента против нормализации отношений между королевством и Израилем.

Демонстранты скандировали лозунги против сближения Марокко и Израиля, критикуя посла еврейского государства Давида Говрина и министра иностранных дел Марокко Насера Буриту.

Израильское общественное радио Кан сообщило в понедельник, что делегация министерства иностранных дел была направлена в Рабат после обвинений в сексуальных домогательствах против Давида Говрина. Израильский дипломатический источник подтвердил, что Давид Говрин был отозван на время расследования, но не уточнил его характер.

По сообщениям израильских СМИ, дипломату предъявлены обвинения в эксплуатации марокканских женщин, сексуальных домогательствах и непристойном посягательстве.

«Сегодня мы собрались перед парламентом, чтобы выразить протест против отвратительных действий, предположительно совершенных Давидом Говрином», заявил Амин Абдельхамид, пропалестинский активист, выступающий против нормализации отношений между Марокко и Израилем. «Достоинство Марокко не продается, нормализация должна быть остановлена», — сказал он.

В конце демонстрации протестующие сожгли израильский флаг.