ООН обеспокоена смертным приговором двум ЛГБТ-активисткам в Иране
В пятницу ООН заявила, что обеспокоена смертным приговором, вынесенным в Иране двум активистам за права ЛГБТ, обвиненным в пропаганде гомосексуализма.
Две женщины: 31-летняя Захра Седиги Хамедани и 24-летняя Эльхам Чубдар, были приговорены к смертной казни судом в городе Урмия на северо-западе страны.
«Мы глубоко обеспокоены смертными приговорами, вынесенными двум ЛГБТ-активистам в Иране», — заявила Лиз Тросселл, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека.
Она посетовала на то, что женщины были осуждены «на основании расплывчатого обвинения и в результате разбирательства, которое не дало гарантий надлежащей правовой защиты».
Подобные обвинения часто выдвигаются в Иране против людей, обвиняемых в нарушении религиозных законов. Гомосексуальность запрещена в Иране, его уголовный кодекс наказывает сексуальные отношения между мужчинами и между женщинами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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