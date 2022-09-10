Почему 10 сентября нельзя было долго смотреть в зеркало
10 сентября отмечают День Анны и Саввы Скирдников, этот праздник почитался в народе и содержал ряд табу.
В этот день с полей начинали вывозить солому и складывать ее в скирды, отсюда праздник получил название Скирдников.
Существует и поговорка: «Красно поле снопами, а гумно — скирдами».
10 сентября по поверьям запрещалось свататься, иначе можно было накликать беду. Поход на ярмарку в этот день сопровождался тем, что купцы обязательно прятали в товар несколько колосков. Тогда торг был удачным.
На Скирдников нельзя было долго смотреть на себя в зеркало. Считалось, что существовал риск навлечь на себя тяжелые беды, из-за которых не останется сил даже «окинуть себя взором».
Опубликовано: Тарас Медведев
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