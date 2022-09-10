После смерти Елизаветы II бывшие британские колонии потребовали немедленной выплаты репараций за рабство

Смерть королевы Елизаветы II и восшествие на престол Карла III побудили политиков и активистов из бывших британских колоний в Карибском море вновь призвать к смещению британского монарха с поста номинального главы этих стран.

Кроме того, страны требуют выплатить репарации за период рабства, сообщило в пятницу, 9 сентября агентство Reuters.

"Роль британской монархии меняется, поэтому мы ожидаем, что это может стать возможностью оживить дискуссию о репарациях для нашего региона", — сказала Ньямби Холл-Кэмпбелл, председатель Багамского национального комитета по репарациям.

Как она подчеркнула, во время прошлогоднего празднования окончания британского правления на Барбадосе тогдашний наследник престола принц Чарльз назвал практику рабства "ужасной жестокостью".

Требования карибского сообщества к Лондону не новы. Восьмидневное путешествие представителей британской королевской семьи, принца Уильяма и его супруги Кейт в Белиз, Ямайку и Багамы в марте прошли под лозунгом выплаты репараций и извинениями за рабство.

"Мы все должны работать над тем, чтобы сместить монарха с поста главы нашей страны", — заявил Дэвид Денни, генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию на Барбадосе.

По его словам, Лондон обязан выплатить компенсацию потомкам африканских рабов.

В прошлом году правительство Ямайки объявило о планах потребовать от Соединенного Королевства компенсации за принудительное выселение около 600 000 африканцев для работ на плантациях сахарного тростника и бананов. Согласно опросу общественного мнения в августе, 56% ямайцев выступают за разрыв официальных отношений с британской монархией, напоминает Reuters.

Большинство карибских островных государств, входящих в Содружество Наций, такие как Ямайка, Багамы, Гренада и остров Сент-Люсия характеризуется республиканским государственным строем, но номинальным главой этих государств по-прежнему является король Великобритании.

Между 15 и 19 веками более 10 миллионов африканцев были вывезены со своей родины в качестве рабов. Те, кто пережил путешествие через Атлантику, были вынуждены работать на плантациях в Карибском бассейне и Америке, говорится в пресс-релизе Reuters.

Королева Елизавета II скончалась в четверг днем ​​в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она сидела на британском престоле более 70 лет. После смерти монарха трон занял ее старший сын принц Чарльз, ныне король Карл III.