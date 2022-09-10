Венгрия высказалась против ограничения цен на российский газ
Министр климата и окружающей среды Анна Москва указала, что только Венгрия высказалась против введения максимальной цены на газ, импортируемый в ЕС, сообщает агентство РАР.
Она также рассказала, как отдельные страны выразили свое мнение о пакете мер жесткой экономии, запланированном Брюсселем.
По словам Москвы, в ходе обсуждения наибольшее согласие государств-членов касалось введения максимальной цены на импортируемый газ.
"Двенадцать стран поддержали его очень сильно, три страны выразили заинтересованность в этом решении. Был только один голос оппозиции, голос Венгрии, против максимальной цены на газ. Ни одна из других стран не возражала", - сказала она.
В вопросе об обязательном снижении энергопотребления, по ее словам, голоса стран ЕС разделились.
Москва указала, что по вопросу о начислении "сверхприбылей энергокомпаний" голоса также разделились.
"Мы резко выступали против таких решений. Каждая страна имеет свои национальные инструменты, знает свою конкретную ситуацию, может пользоваться такими инструментами", - отметила она.
Опубликовано: Николай Скира
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