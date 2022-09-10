Европейские космонавты не уверены, что их возьмут на Луну, в рамках миссии Артемида, из-за их пребывания на МКС
О том, что немецким космонавтам могут отказать от участия в миссии Артемида рассказал немецкий космонавт Маттиас Маурер, который все же надеется войти в программу.
ЕКА поставило цель впервые отправить европейца на Луну к концу десятилетия с помощью американской программы Артемида. Долго ходили слухи, кто бы это мог быть. Тем не менее, у НАСА до сих пор нет твердой позиции.
«Недавно Герст (также немецкий космонавт)начал многонедельную программу обучения, призванную подготовить его к возможной миссии на Луну», - сказал Маурер и подчеркнул, что обучение Герста было обычной программой, а не показателем особенно перспективной должности.
«Мы все проходим программу», - отметил он.
Немного обидно, «что это изображается так, как будто мы конкуренты с астронавтами НАСА только потому, что мы оба были на МКС», считает Маурер.
Возможно, через несколько лет в центре внимания окажется кто-то другой. «Может быть, на Луну полетит молодая женщина из Европы», - считает немецкий космонавт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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