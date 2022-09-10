Минобороны РФ сообщило о переброске свежих войск в Харьковскую область на вертолетах Ми-26
Россия продолжает перебрасывать подкрепления на территорию Харьковской области.
Министерство обороны Российской Федерации продолжает перебрасывать новые силы в Харьковскую область.
Сообщается, что новые части пехоты и техники перебрасываются в зону боевых действий на грузовых вертолетах Ми-26.
"Минобороны РФ опубликовало кадры переброски в Харьковскую область вооружения, военной техники и личного состава крупнейшими массовыми грузовыми вертолетами Ми-26 армейской авиации ВКС России", - передает ТАСС.
Отметим, что переброска подкреплений в Харьковскую область уже более суток.
В регионе все еще продолжаются ожесточенные бои, хотя украинская сторона и сообщает о своей победе.
Опубликовано: Николай Скира
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