Минобороны РФ сообщило о переброске свежих войск в Харьковскую область на вертолетах Ми-26

Россия продолжает перебрасывать подкрепления на территорию Харьковской области.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает перебрасывать новые силы в Харьковскую область.

Сообщается, что новые части пехоты и техники перебрасываются в зону боевых действий на грузовых вертолетах Ми-26.

"Минобороны РФ опубликовало кадры переброски в Харьковскую область вооружения, военной техники и личного состава крупнейшими массовыми грузовыми вертолетами Ми-26 армейской авиации ВКС России", - передает ТАСС.

Отметим, что переброска подкреплений в Харьковскую область уже более суток.

В регионе все еще продолжаются ожесточенные бои, хотя украинская сторона и сообщает о своей победе.