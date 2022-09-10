Карл III официально провозглашён королём Великобритании

Короля Карла III официально провозгласили новым царствующим монархом Великобритании и королевств Содружества.

В субботу, 10 сентября 2022 года, на Совете по вступлению на престол в Сент-Джеймсском дворце семидесятитрёхлетний Карл III был официально провозглашён новым царствующим британским монархом, став самым пожилым человеком, взошедшим на престол.

Британский трон перешёл Карлу III после смерти своей матери Елизаветы II, которая мирно ушла из жизни в возрасте девяноста шести лет в шотландском замке Балморал 8 сентября этого года.