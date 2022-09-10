Банкноты с изображением королевы Елизаветы II останутся в обращении
Банк Англии сообщил, что нынешние банкноты с изображением Елизаветы II останутся законным платежным средством Великобритании, сообщает Mirror.co.uk.
Дальнейшие решения об их выводе не будут приниматься до окончания национального траура. На новых банкнотах появится изображение короля Карла III.
В Великобритании как на монетах, так и на банкнотах изображена королева Елизавета II и символы ее власти. После смерти монарха все деньги будут заменены. Отныне там будет размещаться образ короля Карла III.
Как сообщает Mirror.co.uk, планы по вводу в обращение новых наличных денег вынашивались давно. Также должна быть готова новая версия банкнот и монет .
Это изменение коснется не только Великобритании. Королева Елизавета II была правительницей и в других странах. Это означает, что изменения коснуться также валют в Канаде, Австралии или Новой Зеландии. По данным The Guardian, в обращении находится 4,5 миллиарда банкнот с изображением королевы Елизаветы II. Их общая стоимость составляет 80 миллиардов фунтов стерлингов.
Замена их изображением нового монарха, вероятно, займет не менее двух лет. Однако в Банке Англии поясняют, что пока в обращении останутся банкноты с изображением покойного монарха.
Опубликовано: Николай Скира
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