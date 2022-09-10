Дорожная жандармерия во Франции задержала Renault Master с 38 нелегальными мигрантами

Тридцать восемь человек с неурегулированным статусом индо-пакистанского происхождения были обнаружены в пятницу в бусе, следовавшего в направлении Португалии.

«Мы обнаружили 38 человек индо-пакистанского происхождения в микроавтобуса Renault Master, который явно прибыл из Италии и направлялся в Португалию», — рассказал член взвода жандармерии.

«Мы думаем, что они еще не прошли долгий путь, у них нет проблем со здоровьем», — добавил жандарм.

Автобус остановли во время плановой проверки транспортных средств в зоне отдыха на автомагистрали A43, нелегалов перевозили в «нестандартных условиях».

У нелегалов есть пять дней для подачи заявления о получении статуса беженца во Франции, иначе им придется покинуть страну.