Дорожная жандармерия во Франции задержала Renault Master с 38 нелегальными мигрантами
Тридцать восемь человек с неурегулированным статусом индо-пакистанского происхождения были обнаружены в пятницу в бусе, следовавшего в направлении Португалии.
«Мы обнаружили 38 человек индо-пакистанского происхождения в микроавтобуса Renault Master, который явно прибыл из Италии и направлялся в Португалию», — рассказал член взвода жандармерии.
«Мы думаем, что они еще не прошли долгий путь, у них нет проблем со здоровьем», — добавил жандарм.
Автобус остановли во время плановой проверки транспортных средств в зоне отдыха на автомагистрали A43, нелегалов перевозили в «нестандартных условиях».
У нелегалов есть пять дней для подачи заявления о получении статуса беженца во Франции, иначе им придется покинуть страну.
Опубликовано: Тарас Медведев
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