В Баварии удар молнии взорвал забор и причинил ущерб в 30 тыс. евро
Забор в Вернберг-Кёблице был взорван ударом молнии в пятницу вечером, а отлетевшие бетонные детали повредили окна и стеклянные двери соседних домов.
О происшествии в районе Швандорф, полиция сообщила в субботу. По ее заявлению куски забора были разбросаны по улице в радиусе пяти-десяти метров.
«Бетонные столбы были полностью разрушены», — сказал представитель полиции.
Кроме того, от удара молнии загорелись соседний деревянный забор и кипарис.
Причиненный ущерб оценивается не менее чем в 30 000 евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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