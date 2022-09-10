В Баварии удар молнии взорвал забор и причинил ущерб в 30 тыс. евро

Забор в Вернберг-Кёблице был взорван ударом молнии в пятницу вечером, а отлетевшие бетонные детали повредили окна и стеклянные двери соседних домов.

О происшествии в районе Швандорф, полиция сообщила в субботу. По ее заявлению куски забора были разбросаны по улице в радиусе пяти-десяти метров.

«Бетонные столбы были полностью разрушены», — сказал представитель полиции.

Кроме того, от удара молнии загорелись соседний деревянный забор и кипарис.

Причиненный ущерб оценивается не менее чем в 30 000 евро.