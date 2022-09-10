Литва попала в демографическую яму, какой не знала 20 лет
Начиная с 2019 года рождаемость в прибалтийской республике резко снизилась, по целому ряду причин.
Если в 2020 в Литве родилось 25 тыс. человек, то прирост населения в 2021 году составил всего 23 тыс.
Демографическая ситуация в стране критическая считает профессор университета им. Витовта Аушра Маслаускайте.
«И это в Литве наблюдается почти 30 лет. У нас все демографические процессы отрицательные. У нас нежелательные показатели смертности, была высокая эмиграция, низкая рождаемость», - бьет тревогу ученый.
За пять лет по оценке эксперта показатель рождаемости 1,7 упал до 1,3 ребенка на одну женщину. Похожая ситуация наблюдалась в 2000-м, когда этот показатель составлял всего 1,2.
«Сегодня сложно оценить, что это — начало долгосрочной тенденции или кратковременная реакция на пандемию», — отмечает эксперт.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы