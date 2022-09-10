В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за полиомиелита

Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение в пятницу после того, как в образцах сточных вод на Лонг-Айленде был обнаружен полиомиелит, сообщает CNN.

Это сигнал о том, что вирус, вызывающий паралич, быстро распространяется. Чиновники призвали жителей сделать прививку от полиомиелита.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний обнаружил следы полиомиелита в образце сточных вод, взятом в августе из округа Нассау. Образец был генетически связан со случаем паралича из-за человека в округе Рокленд к северу от Нью-Йорка ранее этим летом. Это был первый подобный случай почти за 10 лет.

Вирус также был обнаружен в образцах сточных вод из соседних округов Ориндж и Салливан, а также в образцах из Нью-Йорка. По данным Департамента здравоохранения штата, все зарегистрированные образцы содержат типы полиовируса, которые могут вызвать паралич.

Чиновники здравоохранения обнаружили, что вирус мог распространяться в штате этой весной, после того, как сточные воды были проверены на распространение COVID-19.

Комиссар по вопросам здравоохранения Мэри Бассетт вновь призвала всех жителей Нью-Йорка убедиться, что у них есть последние прививки от полиомиелита: "Я призываю жителей Нью-Йорка не рисковать".

По ее словам, вакцинация против полиомиелита безопасна и эффективна — она защищает от болезней почти всех, кто получает рекомендуемые дозы.