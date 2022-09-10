В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за полиомиелита
Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение в пятницу после того, как в образцах сточных вод на Лонг-Айленде был обнаружен полиомиелит, сообщает CNN.
Это сигнал о том, что вирус, вызывающий паралич, быстро распространяется. Чиновники призвали жителей сделать прививку от полиомиелита.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний обнаружил следы полиомиелита в образце сточных вод, взятом в августе из округа Нассау. Образец был генетически связан со случаем паралича из-за человека в округе Рокленд к северу от Нью-Йорка ранее этим летом. Это был первый подобный случай почти за 10 лет.
Вирус также был обнаружен в образцах сточных вод из соседних округов Ориндж и Салливан, а также в образцах из Нью-Йорка. По данным Департамента здравоохранения штата, все зарегистрированные образцы содержат типы полиовируса, которые могут вызвать паралич.
Чиновники здравоохранения обнаружили, что вирус мог распространяться в штате этой весной, после того, как сточные воды были проверены на распространение COVID-19.
Комиссар по вопросам здравоохранения Мэри Бассетт вновь призвала всех жителей Нью-Йорка убедиться, что у них есть последние прививки от полиомиелита: "Я призываю жителей Нью-Йорка не рисковать".
По ее словам, вакцинация против полиомиелита безопасна и эффективна — она защищает от болезней почти всех, кто получает рекомендуемые дозы.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы