В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за полиомиелита

Новые данные о наличии полиовируса в сточных водах заставили штат Нью-Йорк насторожиться.

Губернатор Кэти Хоукул объявила в пятницу чрезвычайное положение в масштабах штата в связи с опасным заболеванием полиомиелитом .

После округов Рокленд, Ориндж и Салливан и города Нью-Йорк полиовирусы недавно были обнаружены в сточных водах округа Нассау.

После заявления о ЧП, сеть медицинских работников, которым разрешено проводить вакцинацию против полиомиелита, была расширена за счет аварийно-спасательных служб, акушерок и фармацевтов.

Орган здравоохранения призвал всех не вакцинированных жителей пройти иммунизацию.

Медицинский работник Нью-Йорка Мэри Бассетт призвала родителей срочно вакцинировать своих детей: «Если ваш ребенок не привит или статус вакцинации не актуален, то риск изнурительной болезни реален».

Долгое время заразное инфекционное заболевание считалось искорененным и в США . Раскрытие отдельных случаев летом вызвало опасения по поводу распространения в мегаполисе Нью-Йорка. Болезнь может вызвать паралич и смерть. В зоне особого риска маленькие дети, они могут страдать постоянным параличом.