В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за полиомиелита
Новые данные о наличии полиовируса в сточных водах заставили штат Нью-Йорк насторожиться.
Губернатор Кэти Хоукул объявила в пятницу чрезвычайное положение в масштабах штата в связи с опасным заболеванием полиомиелитом .
После округов Рокленд, Ориндж и Салливан и города Нью-Йорк полиовирусы недавно были обнаружены в сточных водах округа Нассау.
После заявления о ЧП, сеть медицинских работников, которым разрешено проводить вакцинацию против полиомиелита, была расширена за счет аварийно-спасательных служб, акушерок и фармацевтов.
Орган здравоохранения призвал всех не вакцинированных жителей пройти иммунизацию.
Медицинский работник Нью-Йорка Мэри Бассетт призвала родителей срочно вакцинировать своих детей: «Если ваш ребенок не привит или статус вакцинации не актуален, то риск изнурительной болезни реален».
Долгое время заразное инфекционное заболевание считалось искорененным и в США . Раскрытие отдельных случаев летом вызвало опасения по поводу распространения в мегаполисе Нью-Йорка. Болезнь может вызвать паралич и смерть. В зоне особого риска маленькие дети, они могут страдать постоянным параличом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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