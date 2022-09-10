Пятерых гонконгцев приговорили к заключению за детские книги

Пятеро гонконгцев были приговорены к 19 месяцам тюрьмы за публикацию детских книг, изображающих местных сторонников демократии в виде овец, защищающих свою деревню от волков, предположительно представляющих Пекин.

В среду они были признаны виновными в «подстрекательстве к мятежу» в соответствии с законом, унаследованным от британской колонизации и используемым нынешними властями для подавления инакомыслия наряду с законом о национальной безопасности, введенным Пекином в 2020 году.

Лай Мань-лин, Мелоди Юнг, Сидни Нг, Самуэль Чан и Фонг Цзо, все члены-основатели профсоюза логопедов, содержались в тюрьме более года до суда. Книги были опубликованы в 2020 году, всего через год после массовых протестов продемократического движения.

В субботу перед судьей Квоком Вай-кином, который еще раз назвал эти публикации «упражнением по промыванию мозгов», трое из пяти участников заявили, что не сожалеют.

28-летняя Мелоди Йенг даже заверила, что все еще надеется быть на стороне овец.

«Я сожалею только о том, что не смогла опубликовать больше книг до того, как меня арестовали», — сказала она суду.

27-летний Сидни Нг сказал через своего адвоката, что судебные процессы «имели эффект запугивания гражданского общества и отчуждения гонконгцев друг от друга».