В 72 года умер создатель мультфильма Простоквашино Владимир Вышегородцев
В возрасте 72 лет умер автор культового советского мультфильма "Каникулы в Прстоквашино".
Скончался автор легендарного и любимого всеми советского мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Владимир Вышегородцев.
Художник ушел в мир иной на 73-м году жизни, находясь в больнице. Информацию о его смерти обнародовали лишь сегодня, но скончался он в пятницу, 9 сентября.
Уже сегодня состоится церемония прощания с легендарным мультипликатором.
"С мультипликатором простятся сегодня в 13:30 в морге столичной ГКБ имени Юдина", - рассказывает ресурс Vokrug.tv.
Также в списке его работ есть такие мультфильмы, как "Пес в сапогах", "Каникулы в Простоквашино", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч".
Опубликовано: Николай Скира
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