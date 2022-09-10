В 72 года умер создатель мультфильма Простоквашино Владимир Вышегородцев

В возрасте 72 лет умер автор культового советского мультфильма "Каникулы в Прстоквашино".

Скончался автор легендарного и любимого всеми советского мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Владимир Вышегородцев.

Художник ушел в мир иной на 73-м году жизни, находясь в больнице. Информацию о его смерти обнародовали лишь сегодня, но скончался он в пятницу, 9 сентября.

Уже сегодня состоится церемония прощания с легендарным мультипликатором.

"С мультипликатором простятся сегодня в 13:30 в морге столичной ГКБ имени Юдина", - рассказывает ресурс Vokrug.tv.

Также в списке его работ есть такие мультфильмы, как "Пес в сапогах", "Каникулы в Простоквашино", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч".