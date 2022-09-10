Генсек ООН назвал последствия наводнения в Пакистане «климатической бойней»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший опустошенный наводнениями Пакистан, заявил, что он никогда не видел климатического бедствия таких масштабов.

«Я видел много гуманитарных катастроф по всему миру, но никогда не видел климатической бойни такого масштаба. У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я сегодня увидел», — сказал он на пресс-конференции в портовом городе Карачи.

Напомним, что впоследствии наводнения в Пакистане погибло более тысячи человек.

По оценке властей на восстановление страны после стихийных бедствий необходимы сотни миллионов долларов. ООН призвала на неделе страны мира принять участие в помощи Пакистану потерпевшему бедствие.