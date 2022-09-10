В Техасе убирают из библиотек книги о королеве Елизавете по странной причине

Библиотекарь начальной школы Форт-Уэрта Минди Селби рассказала, почему убирает книги, в которых Елизавета II является действующим монархом.

По ее словам, каждый раз, когда происходят значимые исторические события, книги в библиотеках необходимо обновлять.

В ином случае школьники и студенты будут получать неправильную информацию. В ближайшее время то же самое будет сделано и в других библиотеках.

Кроме того, будут убраны книги, в которых Чарльз и Уильям изображены в их уже устаревших ролях.

Джефф Бек, заведующий кафедрой социальных наук в средней школе Мартина отмечает, что королева Англии является главой государства, но не главой правительства.

В США президенты занимаются и церемониальными делами, и фактическим управлением. Он также считает необходимым обсудить раскручивание колониализма в 20 веке во время 70-летнего правления Елизаветы.

Британская империя достигла своего пика всего за несколько лет до рождения королевы, владея более четвертью всей земли на земле. Страны от Индии до Кении отделились в 20 веке, став независимыми.

Но Бек сказал, что расстояние до смерти и преклонный возраст королевы делают это событие менее актуальным для местных студентов, чем другие недавние исторические события в США.