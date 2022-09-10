Налоговая служба РФ ликвидировала компанию Максима Галкина

Максим Галкин официально прекратил свою деятельность на территории Российской Федерации.

Известный российский артист Максим Галкин больше не будет зарабатывать на территории Российской Федерации, рассказывает газета "Комсомольская правда".

Это связано с тем, сто российские налоговики ликвидировали юридическое лицо Галкина.

В год открытия прибыл составила более трех миллионов рублей, но за следующий год убытки составили более двух миллионов.

"В 2020 году, когда агентство только появилось, его годовая прибыль составила 3,2 млн рублей. А уже в следующем году "МГ Лаб"оказался в убытках: минус 2,2 млн за год", – пишет источник.

6 сентября по ходатайству самого же Галкина его компания была ликвидирована. Сам артист заявил, что не вернется в Россию.