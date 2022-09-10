Путин пожелал будущему королю Британии Карлу III успехов и крепкого здоровья

Российский президент Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III со вступлением на престол. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в послании.

Опубликовано: Антон Райт

 

 







 

 


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