Путин пожелал будущему королю Британии Карлу III успехов и крепкого здоровья
Российский президент Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III со вступлением на престол. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в послании.
Опубликовано: Антон Райт
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