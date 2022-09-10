Налоговая закрыла рекламное агентство Максима Галкина
Артист отказался от предпринимательской деятельности на территории России, закрыв свое рекламное агентство «МГ Лаб».
О том, что Галкин собирался сворачивать бизнес в России он начал говорит еще весной.
При этом он не дела политических заявлений на этот счет, а ссылался на кризис.
ИМНС завершила ликвидацию компании юмориста 6 сентября, об этом в субботу сообщило издание kp.ru.
Что касается потерянных заработков, то по данным источника: в 2020 году годовая прибыль агентства составляла 3,2 млн российских рублей, в 2021 году случился резкий поворот и фирма принесла лишь убытки в 2,2 млн.
Отмечается, что налоги Галкин платил исправно, несмотря на потрясения. Но в мае 2022 года решил подать документы на ликвидацию агентства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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