Налоговая закрыла рекламное агентство Максима Галкина

Артист отказался от предпринимательской деятельности на территории России, закрыв свое рекламное агентство «МГ Лаб».

О том, что Галкин собирался сворачивать бизнес в России он начал говорит еще весной.

При этом он не дела политических заявлений на этот счет, а ссылался на кризис.

ИМНС завершила ликвидацию компании юмориста 6 сентября, об этом в субботу сообщило издание kp.ru.

Что касается потерянных заработков, то по данным источника: в 2020 году годовая прибыль агентства составляла 3,2 млн российских рублей, в 2021 году случился резкий поворот и фирма принесла лишь убытки в 2,2 млн.

Отмечается, что налоги Галкин платил исправно, несмотря на потрясения. Но в мае 2022 года решил подать документы на ликвидацию агентства.