Австралия не боится слежки Китая за военными кораблями

Командующий ВМС Австралии вице-адмирал Марк Хаммонд заявил, что необычное поведение китайского флота в слежке за австралийскими военными кораблями в Южно-Китайском море не помешало проведению операций в оспариваемых водах.

Он отметил, что китайская тактика не обострилась в последние годы, что дает ему уверенность в безопасности австралийских экипажей.

Хаммонд говорил с журналистами перед многонациональными военно-морскими учениями «Какаду», которые стартовали в северном австралийском порту Дарвин в понедельник впервые с начала пандемии коронавируса.

Хаммонд сказал, что поведение китайского военно-морского флота, подразделения Народно-освободительной армии Китая, в последние годы изменилось по отношению к австралийским военным кораблям в Южно-Китайском море.

Он уточнил, что военно-морские корабли НОАК довольно часто следуют за австралийскими кораблями.

Вице-адмирал сказал, что не видел такого поведения ни у одного другого флота. Тем не менее, это не мешает проведению операций австралийскими ВМС.

В учениях «Какаду» участвуют 22 страны, включая США и Германию. В учениях принимают участие до 17 кораблей, австралийская подводная лодка, 34 самолета и 3000 человек личного состава.

Когда учения «Какаду» в последний раз проводились в 2018 году, в них принимал участие китайский фрегат.