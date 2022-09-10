Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с восхождением на престол

Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил короля Карла III с официальным восшествием на престол.

Он пожелал монарху успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Путин и тогда еще принц Чарльз встречались несколько раз, в том числе во время государственного визита российского лидера в Великобританию в 2003 году.

В 2014 году Чарльз раскритиковал президента России за агрессивные действия на Донбассе, был крупный дипломатический скандал.

Не так давно путин говорил о том, что украинские солдаты, которые сейчас участвуют в боевых действиях, прошли подготовку в Великобритании.

Ранее Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования Чарльзу после того, как узнал о смерти королевы Елизаветы.

Он написал, что на протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением своих подданных, а также авторитетом на мировой арене.

В субботу Совет по присоединению во главе с Пенни Мордаунт собрался в Сент-Джеймсском дворце и официально утвердил Карла королем Англии.

Он сменил на престоле свою мать, королеву Елизавету II, которая умерла в четверг в возрасте 96 лет.