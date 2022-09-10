Ограбление по-французски: 300 сумок Louis Vuitton на сотни тысяч евро

Около 300 роскошных сумок от производителя кожгалантереи Louis Vuitton были украдены из Монту-сюр-Шер (Луар-э-Шер).

Несколько вооруженных лиц в масках ограбили мастерскую субподрядчика производителя кожгалантереи Louis Vuitton в Монту-сюр-Шер в ночь со среды на четверг, похитив около 300 роскошных сумок, сообщил в субботу, прокурор Блуа.

Стоимость ущерба составляет 120 000 евро в материальном выражении, но стоимость награбленного оценивается в « несколько сотен тысяч евро в случае перепродажи», рассказала Шарлотта Белуэ.

По версии обвинения, грабителям удалось нейтрализовать охранника, прежде чем взломать сейф в мастерской с помощью болгарки . Вся операция длилась около десяти минут. Охранник физически не пострадал, сообщил источник знакомый с делом.

Расследование было поручено следственному отделу Орлеана и Центральному управлению по борьбе с оргпреступностью (OCLIDI).