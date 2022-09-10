Ограбление по-французски: 300 сумок Louis Vuitton на сотни тысяч евро
Около 300 роскошных сумок от производителя кожгалантереи Louis Vuitton были украдены из Монту-сюр-Шер (Луар-э-Шер).
Несколько вооруженных лиц в масках ограбили мастерскую субподрядчика производителя кожгалантереи Louis Vuitton в Монту-сюр-Шер в ночь со среды на четверг, похитив около 300 роскошных сумок, сообщил в субботу, прокурор Блуа.
Стоимость ущерба составляет 120 000 евро в материальном выражении, но стоимость награбленного оценивается в « несколько сотен тысяч евро в случае перепродажи», рассказала Шарлотта Белуэ.
По версии обвинения, грабителям удалось нейтрализовать охранника, прежде чем взломать сейф в мастерской с помощью болгарки . Вся операция длилась около десяти минут. Охранник физически не пострадал, сообщил источник знакомый с делом.
Расследование было поручено следственному отделу Орлеана и Центральному управлению по борьбе с оргпреступностью (OCLIDI).
Опубликовано: Тарас Медведев
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