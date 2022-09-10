В Боливии протестуют сборщики коки: столкновения с полицией и поджоги

Прорванные кордоны полиции, сожженные пункты продажи и обвинение властей – так в Боливии выглядит протест сборщиков листьев коки.

Спор касается мест, кде можно продать листья коки о правилах, которые правительство изменило в прошлом году.

Пункт продажи, открытый в октябре 2021 года, стал яблоком раздора между группами фермеров. Протестующие хотят закрыть новый рынок и оставить два старых, где продавцы зарегистрированы и количество продаваемой коки регулируется.

Они называют новый рынок "нелегальным". Один из лидеров протеста Эсар Апаза обвинил действующего президента Луиса Арсе в согласии на создание третьего рынка, сообщает Reuters.

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    Протестующие фермеры сначала организовали шествие. Они прошли несколько десятков километров по извилистым горным дорогам Анд, где выращивают листья коки. По словам лидера марша Агустина Мамани, в марше приняли участие 10 000 человек. Власти не предоставили данные о количестве демонстрантов.

    В четверг демонстранты вошли в Ла-Пас, административную столицу страны, и прорвали полицейские кордоны и дошли до спорного рынка.

    Им удалось поджечь здания. В ход пошли петарды и коктейли Молотова. Фермеры заявили, что не покинут город, пока правительство не разрешит конфликт.

    Листья коки уже давно выращивают и продают в Боливии из-за их питательных и целебных свойств. Растение также является сырьем для производства кокаина.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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