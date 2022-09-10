В Боливии протестуют сборщики коки: столкновения с полицией и поджоги
Прорванные кордоны полиции, сожженные пункты продажи и обвинение властей – так в Боливии выглядит протест сборщиков листьев коки.
Спор касается мест, кде можно продать листья коки о правилах, которые правительство изменило в прошлом году.
Пункт продажи, открытый в октябре 2021 года, стал яблоком раздора между группами фермеров. Протестующие хотят закрыть новый рынок и оставить два старых, где продавцы зарегистрированы и количество продаваемой коки регулируется.
Они называют новый рынок "нелегальным". Один из лидеров протеста Эсар Апаза обвинил действующего президента Луиса Арсе в согласии на создание третьего рынка, сообщает Reuters.
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Протестующие фермеры сначала организовали шествие. Они прошли несколько десятков километров по извилистым горным дорогам Анд, где выращивают листья коки. По словам лидера марша Агустина Мамани, в марше приняли участие 10 000 человек. Власти не предоставили данные о количестве демонстрантов.
В четверг демонстранты вошли в Ла-Пас, административную столицу страны, и прорвали полицейские кордоны и дошли до спорного рынка.
Им удалось поджечь здания. В ход пошли петарды и коктейли Молотова. Фермеры заявили, что не покинут город, пока правительство не разрешит конфликт.
Листья коки уже давно выращивают и продают в Боливии из-за их питательных и целебных свойств. Растение также является сырьем для производства кокаина.
Опубликовано: Николай Скира
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