В Боливии протестуют сборщики коки: столкновения с полицией и поджоги

Протестующие фермеры сначала организовали шествие. Они прошли несколько десятков километров по извилистым горным дорогам Анд, где выращивают листья коки. По словам лидера марша Агустина Мамани, в марше приняли участие 10 000 человек. Власти не предоставили данные о количестве демонстрантов.

В четверг демонстранты вошли в Ла-Пас, административную столицу страны, и прорвали полицейские кордоны и дошли до спорного рынка.

Им удалось поджечь здания. В ход пошли петарды и коктейли Молотова. Фермеры заявили, что не покинут город, пока правительство не разрешит конфликт.

Листья коки уже давно выращивают и продают в Боливии из-за их питательных и целебных свойств. Растение также является сырьем для производства кокаина.