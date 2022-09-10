Евросоюз запретит товары, изготовленные с применением принудительного труда

Продукты, изготовленные с использованием принудительного труда или импортированные в 27 стран Европейского Союза, будут запрещены в соответствии с проектом новых правил.

Этот шаг был предпринят законодателями ЕС, обеспокоенными правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Но проект правил Европейской комиссии более скромный, чем предложения Евросоюза, в том числе из-за юридических ограничений.

Исполнительному органу ЕС, который объявит о своем предложении во вторник, необходимо будет обсудить детали с законодателями и странами ЕС, прежде чем правила станут законом.

В документе сказано, что запрет должен применяться к продуктам, для изготовления которых использовался принудительный труд на любом этапе их производства, изготовления, сбора и добычи, включая обработку или переработку, связанные с продуктами.

Запрет должен применяться ко всем продуктам любого типа, включая их компоненты, и должен применяться к продуктам независимо от сектора, происхождения, независимо от того, являются ли они отечественными или импортными.

Правила нацелены на более крупных экономических операторов, таких как импортеры, производители, производители и поставщики продукции.

Будет создана и доступна для общественности база данных о рисках принудительного труда в определенных географических районах или конкретных продуктах, изготовленных с использованием принудительного труда.