Умер создатель мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев
В возрасте 73 лет ушёл из жизни советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев.
10 сентября шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своих социальных сетях сообщил о смерти заслуженного художника Российской Федерации Владимира Вышегородцева в возрасте 73 лет.
Капков уточнил, что причиной смерти подарившего зрителям мультфильмы «Каникулы в Простоквашино», «Незнайка на Луне» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» Вышегородцева стал сердечный приступ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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