Умер создатель мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев

В возрасте 73 лет ушёл из жизни советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев.

10 сентября шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своих социальных сетях сообщил о смерти заслуженного художника Российской Федерации Владимира Вышегородцева в возрасте 73 лет.

Капков уточнил, что причиной смерти подарившего зрителям мультфильмы «Каникулы в Простоквашино», «Незнайка на Луне» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» Вышегородцева стал сердечный приступ.