Стало известно содержание послания Владимира Путина королю Карлу III

В телеграмме, направленной наследнику британского престола, российский президент пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Информационное агентство ТАСС напоминает, что Владимир Путин лично знаком с новым королем Великобритании, ведь джентльмены встречались несколько раз.

Содержание официальной телеграммы, отправленной из Москвы Карлу III , опубликовано на сайте Кремля. Послание наследнику британского престола короткое и не очень подробное.

"Ваше Величество, примите мои искренние поздравления со вступлением на престол. Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. С уважением, Владимир Путин", - читаем мы в телеграмме.

ТАСС напоминает, что британский король (тогда еще принц) в прошлом несколько раз встречался с Владимиром Путиным. Одна из встреч состоялась в 2003 году.

"Президент России Владимир Путин лично знаком с новым королем Великобритании Карлом III. В 2003 году, когда российский лидер прибыл в Великобританию с государственным визитом, он встретил Путина и его супругу на трапе самолета и поприветствовал их от имени королевы Елизаветы II", — сообщает ТАСС.

В последний раз Путин и принц Чарльз встречались в 2020 году. Они обменялись рукопожатием на Форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Интересно, что российские СМИ также напоминают нам о путешествии нынешнего короля, тогда еще принца Чарльза, в Россию в 1994 году. В ходе этого визита состоялась первая встреча с Путиным, который в то время был заместителем мэра Санкт-Петербурга.

В пятницу Кремль объявил, что Путин "не рассматривает" возможность посещения похорон королевы Елизаветы II.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, хотя "россияне уважали ее за мудрость", присутствие Путина на похоронах королевы "не принимается во внимание".