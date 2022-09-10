ВСУ открыли огонь по Каховской ГЭС, работает ПВО
ВГА Новой Каховки сообщила, что украинская сторона вновь атаковала Каховскую ГЭС, работает система ПВО.
В субботу ночью, 10 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Новой Каховки в Telegram-канале сообщила, что украинская сторона вновь открыла огонь по Каховской гидроэлектростанции.
В администрации также сообщили, что средства противовоздушной обороны выпустили не менее четырнадцати противоракет по воздушным целям ВСУ, что позволило предотвратить попадание украинских боеприпасов по территории ГЭС в Новой Каховки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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