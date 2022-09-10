Четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
В СЦКК ДНР сообщили, что в результате артиллерийского обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя.
10 сентября пресс-служба СЦКК ДНР в своём Telegram-канале рассказала подписчикам о том, что военные эксперты подтвердили факт обстрела из артиллерии 155-мм калибра стандарта НАТО Киевского района Донецка.
Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВСУ, который вёлся пунктов дислокации украинских подразделений в районе посёлка Карловка, погибли 4 мирных жителя, личность 2 из которых в настоящее время не установлена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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