Четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

В СЦКК ДНР сообщили, что в результате артиллерийского обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя.

10 сентября пресс-служба СЦКК ДНР в своём Telegram-канале рассказала подписчикам о том, что военные эксперты подтвердили факт обстрела из артиллерии 155-мм калибра стандарта НАТО Киевского района Донецка.

Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВСУ, который вёлся пунктов дислокации украинских подразделений в районе посёлка Карловка, погибли 4 мирных жителя, личность 2 из которых в настоящее время не установлена.