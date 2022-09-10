Глава Волчанска сообщил о вхождении нескольких районов Харьковской области в состав РФ

Некоторые населенных пункты Харьковской области войдут в состав Российской Федерации.

По сообщению официального телеграм-канала ВГА Волчанского района, некоторые населенные пункты региона войдут в состав России.

В сообщении говорится, что речь идет о Плетеневке, Гатище и Огурцово.

"Плетеневка,Гатище и Огурцово - войдут в состав РФ. Об этом заявил комендант г.Волчанска Шавыря Александр Иванович", - сообщает ВГА.

Ранее сообщалось о том, что российские силы оставляют Волчанск для того, чтобы не рисковать жизнями мирных граждан.