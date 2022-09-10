Археологи нашли в Грузии зуб предков человека, ему около 1,8 миллиона лет
Археологи обнаружили в Грузии зуб, принадлежащий древнему человеческому виду, возраст которого, как полагают, составляет около 1,8 млн лет.
Эта находка доказывает, что гоминиды существовали за пределами Африки. Зуб обнаружил студент-исследователь на раскопках Орозмани в Кавказском регионе.
Раскопки были начаты в 2019 году, но приостановлены в 2020 году в связи с пандемией. В прошлом году работа возобновилась.
На данный момент команда обнаружила древние каменные орудия и окаменелости вымерших животных, таких как саблезубые кошки и этрусские волки.
Этот район расположен примерно в 15 милях от всемирно известного места раскопок под названием Дманиси, где исследователи обнаружили останки гоминидов, в том числе черепа, возраст которых составляет около 1,8 миллиона лет.
Группа, возглавляемая коллегой-археологом Георгием Бидзинашвили, планирует продолжить раскопки на стоянке Орозмани еще неделю и надеется расширить команду и площадь раскопок в будущем.
В то время как останки, найденные в Грузии, до сих пор считаются самыми древними из найденных за пределами Африки, исследователи в Китае обнаружили каменные орудия, возраст которых составляет 2,1 миллиона лет.
Это может указывать на более раннее присутствие там гоминидов.
Опубликовано: Светлана Репина
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