Владимир Путин и Си Цзиньпин готовятся к важной для обоих встрече в Узбекистане
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин готовятся к встрече друг с другом в Узбекистане. Они встретятся на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Два лидера встречались в феврале на зимних Олимпийских играх в Китае. Тогда они подтвердили приверженность партнерству без ограничений.
После начала конфликта на Украине Пекин назвал главным его зачинщиком США. Сейчас на фоне сплочения стран НАТО Цзиньпин и Путин особенно заинтересованы в укреплении своих связей.
Россия попала под санкции Запада, но в Китае у нее есть ключевой партнер по экспорту энергоресурсов.
В этом году Китай увеличил импорт российских энергоресурсов и нарастил покупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России до 35 миллиардов долларов с начала войны по сравнению с 20 миллиардами долларов в прошлом году.
Россия объявила, что будет переводить свои поставки газа в Китай, чтобы они оплачивались в рублях и юанях вместо долларов США в рамках усилий по уменьшению зависимости Москвы от западной и американской валюты.
Бывший заместитель офицера национальной разведки по Восточной Азии в Национальном совете по разведке Дэвид Шульман отмечает, что эта встреча важна и для Си Цзиньпина.
Отношения между США и Китаем с каждой неделей становятся все более напряженными, на этом фоне партнерство с Россией имеет значение.
Опубликовано: Светлана Репина
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