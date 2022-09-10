Владимир Путин и Си Цзиньпин готовятся к важной для обоих встрече в Узбекистане

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин готовятся к встрече друг с другом в Узбекистане. Они встретятся на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Два лидера встречались в феврале на зимних Олимпийских играх в Китае. Тогда они подтвердили приверженность партнерству без ограничений.

После начала конфликта на Украине Пекин назвал главным его зачинщиком США. Сейчас на фоне сплочения стран НАТО Цзиньпин и Путин особенно заинтересованы в укреплении своих связей.

Россия попала под санкции Запада, но в Китае у нее есть ключевой партнер по экспорту энергоресурсов.

В этом году Китай увеличил импорт российских энергоресурсов и нарастил покупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России до 35 миллиардов долларов с начала войны по сравнению с 20 миллиардами долларов в прошлом году.

Россия объявила, что будет переводить свои поставки газа в Китай, чтобы они оплачивались в рублях и юанях вместо долларов США в рамках усилий по уменьшению зависимости Москвы от западной и американской валюты.

Бывший заместитель офицера национальной разведки по Восточной Азии в Национальном совете по разведке Дэвид Шульман отмечает, что эта встреча важна и для Си Цзиньпина.

Отношения между США и Китаем с каждой неделей становятся все более напряженными, на этом фоне партнерство с Россией имеет значение.