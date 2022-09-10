Daily Mail: воющие сыновья Карла III принц Уильям и герцог Гарри могли помириться

Принц Уильям и герцог Гарри вместе со своими жёнами Кейт и Меган воссоединились во время прогулки в Виндзоре.

10 сентября британская газета-таблоид Daily Maily допустила, что враждующие сыновья короля Великобритании Карла III принц Уильям и герцог Гарри могли заключить мир во время прогулки со своими супругами принцессой Кейт и Меган Маркл в Виндзорском замке этим вечером.

Отмечается, что наследный принц Уильям лично пригласил своего герцога и герцогиню Сассекских присоединиться к нему и принцессе на прогулке, тем самым протянув брату оливковую ветвь, продемонстрировав свою готовность работать над тем, чтобы «растопить лед между ними».