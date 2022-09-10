Европе оказалось крайне сложно выработать общий ответ на энергетический кризис
В пятницу в Брюсселе состоялась встреча министров стран ЕС, на которой обсуждались меры по снижению цен на энергоносители.
Бурная правительственная активность в блоке из 27 стран показала, насколько сложно выработать общий ответ на энергетический кризис, учитывая широту вызовов.
«Газпром» на неопределенный срок прекратило поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток».
Это спровоцировало еще один раунд мер по ограничению бюджета, поскольку правительства объявили о дополнительной помощи, чтобы помочь людям оплачивать свои счета.
На собрании ЕС консенсус оставался недостижимым, а солидарности не хватало, поскольку министры стремились согласовать меры поддержки граждан и бизнеса, не разрушая при этом весь энергетический рынок.
Напряженность обострилась из-за предложенных обязательных сокращений спроса на электроэнергию, а Германия призывает к механизму распределения любого избыточного предложения.
Разногласия среди европейских лидеров усугубляются растущим чувством беспокойства по поводу экономических и политических последствий кризиса.
На этой неделе цены на газ снизились, увеличив свое падение с рекордных показателей августа. Но они по-прежнему в восемь раз выше, чем обычно для этого времени года, и крайне изменчивы.
Опубликовано: Светлана Репина
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