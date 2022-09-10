Чешский министр: В следующем году в Европе будет создан ряд пророссийских правительств

Министр экономики Чехии Юзеф Сикела в интервью изданию Die Welt предположил, что если ЕС проиграет РФ "газовую войну", то следующем году в Европе будет создан ряд пророссийских правительств.

"Если мы потерпим неудачу, усилится влияние пророссийских сил. В следующем году в Европе будет создан ряд пророссийских правительств, которые захотят заставить Украину пойти на большие компромиссы и будут летать в Россию за дешевым газом. Это было бы концом общего фронта ЕС и, таким образом, угрозой нашему существованию", - заявил министр.

Он добавил, что Россия ведет эффективную гибридную войну, распространяя страх посредством дезинформации, которую используют популисты и экстремисты.

"Я очень переживаю. Не нужно притворяться, ситуация драматическая", — отметил Сикела.

Чешский политик напомнил, что в минувшее воскресенье в Праге десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против высоких цен на энергоносители и потребовали отмены санкций против России.

"Митинг был организован экстремистами - коммунистами, людьми, сомневающимися в существовании коронавируса и пророссийскими силами, но вместе с ними были и обычные люди, которые просто боятся неопределенного будущего. Ему нужно серьезно отнестись к этим проблемам. Правительства в Европе должны смягчить их последствия", — подчеркнул министр.

По словам политика, грядущей зимой предстоит "решающая битва".