Чешский министр: В следующем году в Европе будет создан ряд пророссийских правительств
Министр экономики Чехии Юзеф Сикела в интервью изданию Die Welt предположил, что если ЕС проиграет РФ "газовую войну", то следующем году в Европе будет создан ряд пророссийских правительств.
"Если мы потерпим неудачу, усилится влияние пророссийских сил. В следующем году в Европе будет создан ряд пророссийских правительств, которые захотят заставить Украину пойти на большие компромиссы и будут летать в Россию за дешевым газом. Это было бы концом общего фронта ЕС и, таким образом, угрозой нашему существованию", - заявил министр.
Он добавил, что Россия ведет эффективную гибридную войну, распространяя страх посредством дезинформации, которую используют популисты и экстремисты.
"Я очень переживаю. Не нужно притворяться, ситуация драматическая", — отметил Сикела.
Чешский политик напомнил, что в минувшее воскресенье в Праге десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против высоких цен на энергоносители и потребовали отмены санкций против России.
"Митинг был организован экстремистами - коммунистами, людьми, сомневающимися в существовании коронавируса и пророссийскими силами, но вместе с ними были и обычные люди, которые просто боятся неопределенного будущего. Ему нужно серьезно отнестись к этим проблемам. Правительства в Европе должны смягчить их последствия", — подчеркнул министр.
По словам политика, грядущей зимой предстоит "решающая битва".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы