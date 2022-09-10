В Гонконге логопедов приговорили к 19 месяцам тюрьмы за детские книги об овцах и волках

В субботу суд Гонконга приговорил пятерых логопедов почти к двум годам тюремного заключения за их роль в публикации детских книг, признанных мятежными.

Пятеро подсудимых уже находятся в заключении более года и могут иметь право на досрочное освобождение по условиям вынесенного приговора.

Они не признали свою вину, но в среду были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу после того, как напечатали серию детских книг об овцах и волках, которые, по мнению суда, были направлены на разжигание ненависти к властям.

Наказания являются последним признаком жесткой линии Китая в отношении свободы слова и любых признаков политической оппозиции в городе после антиправительственных протестов 2019 года.

Пекин отреагировал на многомесячные демонстрации, введя широкомасштабный Закон о национальной безопасности и дисквалифицировав, заключив в тюрьму или заставив замолчать политических оппонентов, многие из которых искали убежища за границей.

Запрет привел к критике за то, что правящая Коммунистическая партия Китая нарушила обещание 1997 года, когда Гонконг был передан от Великобритании Китаю, чтобы сохранить в городе свободы в западном стиле, включая свободу слова.

Власти Гонконга подвергли чистке и заключению в тюрьму политиков и учителей, связанных с демократическим лагерем, закрыли газеты и изъяли публикации и произведения искусства, которые, как считается, критикуют Коммунистическую партию, которая не терпит сопротивления.

Недавно также был арестован Ронсон Чан, председатель Гонконгской ассоциации журналистов, якобы за отказ предоставить документы, удостоверяющие личность, во время репортажа новостей о жилье.