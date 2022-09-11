Король Чарльз должен заплатить принцу Уильяму 700 000 фунтов стерлингов за аренду, чтобы сохранить свой дом в Хайгроув
После смерти Елизаветы III в королевской семье происходят большие изменения. Некоторые из них связаны с получением новых титулов.
Когда Чарльз стал королем, Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали не только герцогом и герцогиней Кембриджскими, но и герцогом и герцогиней Корнуола.
Это означает, что принц Уильям теперь официально контролирует Корнуол. Это частный портфель земли и финансовых инвестиций, состоящий из 52 449 га земли и коммерческой недвижимости на сумму 345 млн фунтов стерлингов.
Туда входит и одно из частных владений герцогства — Хайгроув, семейный дом Чарльза, к которому он очень привязан.
Поскольку Хайгроув принадлежит герцогству, Уильям теперь является его владельцем, а это значит, что Чарльз должен платить ему арендную плату, чтобы он продолжал пользоваться домом.
Ожидается, что Чарльз сохранит свой любимый Хайгроув в качестве семейного дома. Он принадлежит герцогству Корнуолл, которое Уильям унаследует, когда Чарльз станет королем.
Затем Уильям станет домовладельцем своего отца, получая от него 700 000 фунтов стерлингов в год в качестве арендной платы.
И это лишь часть денег, которые Уильям зарабатывает как герцог Корнуолл. Хотя он не может продавать активы герцогства для личной выгоды, Уильям получает годовой доход, который они приносят.
Опубликовано: Светлана Репина
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