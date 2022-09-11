Финансовые лидеры Мексики планируют реформу фондовой биржи, чтобы остановить отток компаний
Правительство Мексики и финансовые учреждения в этом месяце предложат законопроект об изменении действующих правил, направленный на привлечение компаний на фондовую биржу страны.
План предусматривает облегчение доступа к долговым и фондовым рынкам. Основная мексиканская фондовая биржа BMV стремится привлечь IPO.
Недавно несколько известных компаний решили исключить свои акции из листинга биржи. К ним относятся брокерская компания Monex, авиакомпания Aeromexico и розничный продавец Карлос Слима .
Исполнительный президент Мексиканской ассоциации организаций фондового рынка (AMIB) Альваро Гарсия Пиментел сообщил агентству Reuters, что организация работает над предложением законопроекта, который позволит небольшим компаниям размещать долговые обязательства и акции быстрее и с меньшими затратами.
По его словам, проект направлен на то, чтобы небольшие компании могли выпускать долговые обязательства и получать такой же фискальный режим, как и публичные предложения по долговым обязательствам и акциям.
Он отметил, что ставки будут более конкурентоспособными, а финансирование — более долгосрочным.
Предложение, составленное вместе с правительством и фондовыми биржами BMV и BIVA, должно быть представлено Конгрессу в этом месяце.
Луис Гонзали, управляющий институциональными активами, сказал, что если закон будет принят, он не только привлечет новые компании, но и сделает финансовый рынок Мексики более динамичным.
Эта мера в определенной степени смягчит то, что наблюдалось в течение многих лет: тенденцию к исключению из листинга и малое количество компаний, участвующих в финансовом секторе Мексики.
Опубликовано: Светлана Репина
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